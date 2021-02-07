'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu
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'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu

07.02.2021 01:00 | Son Güncelleme: 07.02.2021 01:12
'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu için telefonla joker hakkını kullandı. Doktor olan jokerin 'Omurilik soğanı' yerine yanlış olan 'Omurilik sarımsağı' yanıtını vermesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında öğretmen olan Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya, 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu. Yarışması doğru cevabı bilmediği için telefon jokerini kullandı.

DOKTORUN CEVABI KENAN İMİRZALIOĞLU'NU ŞAŞIRTTI

'Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyen yarışmacı, doktor olan bir arkadaşını aradı. Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişi şıklardan 'Omurilik sarımsağı' cevabını verdi. Yarışmacı ise jokerin söylediği şıkkı seçti. Cevap karşısında şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu yöneltti.

'Kim Milyoner Olmak İster?'de doktor olan jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' cevabını veren ve cevabı yanlış çıkan joker Doktor Ali Çiçek sosyal medyada dalga konusu oldu.

'Kim Milyoner Olmak İster?'de doktor olan jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu
'Kim Milyoner Olmak İster?'de doktor olan jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu
'Kim Milyoner Olmak İster?'de doktor olan jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu
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