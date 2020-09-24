Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor

Uzun yıllardır ekranların vazgeçilmez yarışmalarının başında gelen Kim Milyoner Olmak İster, bu cumartesi yeni sezonuyla sevenleriyle buluşacak. Yarışmanın yeni bölümünde ise Cem Yılmaz joker olarak programa bağlanacak. Fragmanda yarışmacıyı tanımadığını söyleyerek espri yapan Yılmaz, herkesi gülme krizine soktu.