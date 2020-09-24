Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor
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Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor

24.09.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:58

Uzun yıllardır ekranların vazgeçilmez yarışmalarının başında gelen Kim Milyoner Olmak İster, bu cumartesi yeni sezonuyla sevenleriyle buluşacak. Yarışmanın yeni bölümünde ise Cem Yılmaz joker olarak programa bağlanacak. Fragmanda yarışmacıyı tanımadığını söyleyerek espri yapan Yılmaz, herkesi gülme krizine soktu.

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Yarışmanın yeni bölümünde ise Cem Yılmaz sürprizi yaşanacak.

ESPRİLERİYLE KIRDI GEÇİRDİ

Cumartesi akşamı yeni sezon bölümüyle ekrana gelecek olan yarışmadan ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Ali isimli yarışmacı bir soruda joker hakkını kullanmak istiyor. Yarışmacının jokerleri arasında ise ünlü komedyen Cem Yılmaz yer aldı. Esprili kimliğiyle tanınan Yılmaz ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki diyalog ise izleyenleri gülme krizine soktu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor
Haber Yorumları (2)
SAKARYALI HATUN: Sevmem!
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VİDEO İPHONE DA OYNAMİYOR: Baslikta yazdigim gibi
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