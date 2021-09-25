Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu! 2021 ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına başvuru nasıl yapılır? Başvuruda sorulan sorular nelerdir?

Kim Milyoner Olmak İster nasıl başvuru yapılır? Kim Milyoner Olmak İster nereden başvuru yapılıyor? Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu! Kim Milyoner Olmak İster başvuru şartları nelerdir? Kim Milyoner Olmak İster 18 yaş altı başvuru yapabilir mi? Kim Milyoner Olmak İster kaç soru var? Kim Milyoner Olmak İster en büyük ödül ne kadar?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURU NASIL YAPILIR 2021?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına başvurmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Yarışmaya ATV'nin resmi sitesi üzerinden başvurabilirsiniz. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak yarışmaya başvurabilirsiniz.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BİLGİLER NELERDİR?

Yarışmaya başvuru sırasında istenen bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Fotoğraf

- TC Kimlik No

- Ad Soyad

- Yaşadığınız Şehir

- Doğduğunuz Yer

- Doğum Tarihiniz

- Cinsiyetiniz

- Telefon (Cep) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

- Size ulaşabileceğimiz 2.Telefon

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- Aslen Nerelisiniz?

- En Son Mezun Olunan Okul ve Bölüm

- Mesleğiniz

Çalıştığınız Kurumun Adı

Çalıştığınız Kurumdaki Bölümünüz

Çalıştığınız Kurumdaki Ünvanınız

- Medeni Durumunuz

- Hobileriniz

- Özel Bir Yeteneğiniz var mı?

- Daha Önce Bir Yarışma Programına katıldınız mı?

- Ne Kadar Para Kazanmayı Hedefliyorsunuz? Kazandığınız Parayla Ne Yapmayı Planlıyorsunuz

- Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

- Konuştuğunuz Diller

- Hangi Ülke Ve Şehirleri Gördünüz?

- En Beğendiğiniz Üç Kitap

- En Beğendiğiniz Üç Film

- Dinlediğiniz Müzik Türü Nedir?

- Yaşadığınız ve devam etmekte olan bir sağlık sorununuz var mı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KURALLARI

Soru havuzu toplamda 12 adet sorudan oluşmaktadır. Bu sorulardan iki tanesi baraj sorusu olarak soruluyor. İlk baraj sorumuz 2. soruda karşımıza çıkıyor. Bir diğer baraj sorusu ise 7. sıradaki soru oluyor. İlk baraj sorumuzun parasal değeri 1000 TL, ikinci baraj sorumuzun parasal değeri ise 15.000 TL'dir.

Özetlemek gerekirse eğer yarışmacı adayı 1. soruya doğru yanıt verip 2. soruya yanlış yanıt verirse ilk barajı henüz geçemediği için para ödülü kazanamıyor. Ama baraj sorusu olan 2. soruyu bilerek geçerse ve 7. soruya kadar herhangi bir soruda yanılıp yanlış cevap verse bile alacağı ödül tutarı 1000 TL oluyor.

Eğer yarışmacı adayı birinci ve ikinci baraj sorularını geçerse kasasına 15.000 TL'yi atmayı garantilemiş oluyor. Yani 7. sorudan sonra herhangi bir soruya yanlış cevap vermesi durumunda kazanabileceği tutar 15.000 TL'dir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ ÖDÜL DEĞERLERİ NE KADAR?

Yarışmanın para ağacındaki ödüllerde artış yapıldı. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan yarışmadaki ilk ödül 500 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı. Yeni bölümlerde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele edecek.

1. soru ödülü : 1000 TL

2. soru ödülü : 2000 TL

3. soru ödülü : 3000 TL

4. soru ödülü : 5000 TL

5. soru ödülü : 7500 TL

6. soru ödülü : 10000 TL

7. soru ödülü : 30000 TL

8. soru ödülü : 50000 TL

9. soru ödülü : 100000 TL

10. soru ödülü : 200000 TL

11. soru ödülü : 400000 TL

12. soru ödülü : 1000000 TL

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