Kim Ki Duk kimdir? Ünlü yönetmen Kim Ki-duk neden öldü? Kim Ki-Duk filmleri!

Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk, başarılı yapımlarıyla da adından söz ettiren isimlerden biri. Ölümüyle milyonlarca sinemaseveri yasa boğan Kim Ki Duk hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kim Ki Duk kimdir? Kim Ki duk neden öldü?

Başarılı yönetmen Kim Ki Duk hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Kim Ki Duk kimdir? Kim Ki Duk neden öldü?

KİM Kİ DUK KİMDİR?

20 Aralık 1960'ta Güney Kore Bonghwa'da Kyungsang'ın kuzeyindeki bir taşra köyünde dünyaya gelen Kim Ki Duk, oldukça yaramaz bir çocuk olduğunu her zaman ifade etmiştir. 9 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Seoul'e taşındı. Burada tarım eğitimi veren bir okula gönderildi. Fakat maddi yetersizlikler yüzünden okuldan ayrılıp fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladı. 20 yaşına geldiğinde deniz kuvvetlerine katıldı. Askeri hayata çok çabuk uyum sağlayan Kim, 5 yıl çavuş olarak görev yaptı. Bu askeri tecrübeleri ona insan ilişkileri ve karakter analizi açısından zengin bir birikim sağladı.

1990 'da bir uçak bileti alabilecek kadar para biriktirip, sanat eğitimi almak için Fransa'ya taşındı. Geçimini, kendi resimlerini satarak kazanıyordu.

1993'te tekrar Kore'ye dönen yönetmen, film senaryosu yazmaya başladı ve bir yarışmada iki senaryosu birden ödül kazandı.

Kim Ki-Duk'un film kariyeri diğer yönetmenlerinkinden farklı başladı. Hiçbir zaman sinema eğitimi almadı ve hiçbir zaman başka bir yönetmenin yanında asistanlık yapmadı. Hiç kimsede görülmeyen bakış açısı ve kendine has hikâye anlatma tekniği buradan gelmektedir.

KİM Kİ DUK NEDEN ÖLDÜ?

Jurmala şehrinde ev ve oturma izni almak istediği öğrenilen 59 yaşındaki yönetmen Kim Ki-duk, önceden planlanan bir toplantıya gelmeyince arkadaşları endişeye kapıldı ve ülkedeki hastanelerde kendisini aramıştı. Ancak ünlü isimden kötü haber geldi.

Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KİM Kİ DUK'UN KARİYERİ VE ÖDÜLLERİ

Kim, 1996 yılında küçük bütçeli Timsah adlı filmiyle ilk sinema deneyimine başladı. Hiçbir sinema eğitimi almayan Kim bu filmi ile Koreli film eleştirmenlerinden ağır eleştiriler aldı. 2004 yılında Fedakar Kız film ile Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, Boş Ev filmi ile de Venedik Film Festivali'nde En iyi yönetmen ödüllerini aldı. 2011 yılında Arirang film ile Cannes Film Festivali'nin Un Certain Ödülleri bölümünde en iyi film ödülünü aldı.

KİM Kİ DUK FİLMLERİ

Yönetmenin filmografisinde çoğunun senaryosunu kendisi yazdığı 33 film bulunuyordu. Ayrıca Cannes, Venice, Berlin, Locarno ve Karlovy Vary gibi festivallerde ödül alan tek Koreli yönetmen, Altın Ayı'ya aday olduğu 2004 yılında Samaria filmi ile Berlin Uluslararası Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ödülünün sahibi olmuştu. 2007'de Soom filmi ile Altın Palmiye'ye aday olan Kim Ki-duk, 2011 yılında Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış ödülünü Arrigang filmi ile kazanmıştı.

Kim Ki-duk, Chicago, Dubai, San Sebastián, Tallinn, Venedik gibi birçok önemli festivalden de ödüle layık görülmüştü. Güney Kore sinemasının önemli ismi, son olarak geçtiğimiz yıl vizyona giren Din – Dissolve filminin yönetmenliğini yapmıştı.

Seom – The Isle, Bin-jip – 3-Iron, Samaria – Samaritan Girl gibi filmlere de imzasını attı.