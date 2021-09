Kim Kardashian- Kanye West: İki çocuğun üstüne aldatmış

ORTAK BİR ÇALIŞMA İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Boşanacakları haberiyle gündemde olan Kardashian ve West, geçtiğimiz günlerde ortak bir çalışma için bir araya gelmişti. Kardashian'ın West'e yeni çalışması Donda için destek vermesi onların barışacağı iddialarını gündeme getirdi.

ŞARKI SÖZLERİNDEKİ İTİRAF

Hemen ardından da West'in yeni albümündeki itirafları gündeme bomba gibi düştü. Görünüşe göre West, karısıyla hesaplaşmasını da itiraflarını da şarkılar üzerinden yapıyor. Kanye West'in Donda albümündeki Hurricane adlı şarkısında yer alan sözler, 44 yaşındaki rap'çinin, Kim Kardashian'ı 'iki çocuğun üstüne' aldattığını ortaya çıkardı. Daha doğrusu hayranları bu şarkı sözlerini bir itiraf olarak algıladı.

'İKİ ÇOCUĞUN ÜSTÜNE'

West, Hurricane adlı şarkısında " İşte çok zengin gibi davranıyorum/ İşte yeni bir genç kızla (yeni bir piliçle) geldim/Ve ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum/İki çocuğun ardından hala oynuyorum/Hayatta hazmedilmesi gereken çok şey var" şeklinde sözlere yer veriyor. Bu durum da onun, Kardashian ile birlikteliklerinden dünyaya gelen ilk iki çocuğu North ve Saint'in doğumlarından sonra eşini aldattığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

ŞARKI SÖZLERİYLE KENDİNİ İFADE EDİYOR

Bir kaynağın People dergisine verdiği demece göre şarkı sözleri Kanye West, yanlış yaptığı her şeyi itiraf etmek ve aynı zamanda özür dilemek için şarkı sözlerini kullanıyor. Kanye West şarkı sözlerinden birinde Kardashian ile birlikte yaşadıkları California'daki milyon dolarlık malikaneye de gönderme yapıyor.

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Kim Kardashian ile Kanye West 2012 yılında flört etmeye başları. 2014'te evlendiler ve ikisi biyolojik, ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle dört çocukları oldu. Bir süredir aralarının iyi olmadığı söylenen çift, bu yılın başında boşanma kararı verdiklerini açıkladı.

GELİNLİK GİYİP WEST'E DESTEK VERDİ

Fakat bir dönem Kimye olarak anılan çiftten geçtiğimiz günlerde hiç beklenmedik bir hamle geldi. West'in Donda adlı yeni albümü için Chicago'da düzenlenen partide gelinlik giyerek arasının "limoni" olduğu eşine destek verdi. Bu arada son günlerde, Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'ı geri istediğine dair haberlerde basında dolaşmaya başladı. Hatta Kardashian'ın da bu konuda çok da katı olmadığı yine ortaya atılan iddialar arasında. E! News'a konuşan bir kaynak "Kim, boşanmak için acele etmiyor. Kim ve Kanye'nin arası şu sıralar gayet iyi" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN HATIRINA

Yine ileri sürülenlere göre Kardashian ile West, Donda albümü için birlikte çalışmaktan son derece mutlu. Bunun bir nedeninin çiftin çocukları olduğu da söyleniyor. Babalarıyla çok yakın olan dört çocuğun hatırına Kardashian ve West de aralarını iyi tutuyor bu iddialara göre. Kim Kardashian'ın Kanye West'in sanatsal çalışmalarına saygı duyduğu ve destek için kendi yaratıcılığını da kullanarak elinden geleni yaptığı da belirtiliyor.

ANNESİ YÖNLENDİRDİ İDDİASI

Kim Kardashian ile Kanye West'in altı yıllık evliliğinin bitmek üzere olduğu 2021 yılının ilk haftasında gündeme bomba gibi düştü. Dört çocukları olan çiftin, zaten bir yıldır aynı evde bile farklı hayatlar yaşadığı sonunda da bu işi gerçekten de bitirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanmasının perde arkasıyla ilgili iddialar da bitmek bilmiyor. Basına yansıyan son haberlere göre, Kimye adıyla anılan Kardashian ve West'in boşanmasında anne Kris Jenner'ın etkisi var. ABD basınında konuyla ilgili yer alan haberlerde Kim Kardashian'a boşanmasını annesi Kris Jenner'ın söylediği ileri sürüldü. Bu iddialara göre Jenner, kızı Kim'e "Ondan boşan" dedi.

AİLE MARKASINA ZARAR VERİYOR İddialara göre Kris Jenner, damadı Kanye West'in giderek kontrolden çıktığını ve bu durumun da aile markasına zarar verdiğini düşünüyor. Daha önemlisi ise kızı Kim Kardashian'ı, kötü giden evliliği yüzünden mutsuz görmeye dayanamıyor. Bu yüzden de Kardashian'a bu evliliği bitirmesini söyledi. Aileye yakın kaynaklara göre, finansal konulardan özel hayatlarına kızlarının hayatlarını düzenlemeye çalışan ve akıl hocalığı yapan Kris Jenner, yalnız başına karar alamayan kızına yardımcı oldu.

SERVET PAYLAŞIMI DA MERCEK ALTINDA

Çiftin boşanacağı haberi duyulduktan sonra gözler, Kardashian ve West'in 2 milyar doların üzerindeki servetine çevrildi. Basının yıllardır Kimye diye andığı çiftin, boşanma sırasında servetleriyle ilgili bir mücadeleye girişip girişmeyeceği büyük merak konusuydu.

BÜYÜK SERVET

Kim Kardashian ile Kanye West'in oldukça yüklü kişisel servetleri bulunuyor. İkisinin toplamı ise dudak uçuklatacak türden. Son 20 yılın en çok satan müzisyenlerinden biri olan Kanye West'in kişisel serveti 1. 3 milyar dolar. Buna son yıllarda adım attığı moda sektöründen gelen gelir de dahil. Kim Kardashian da 900 milyon dolarlık bir servetin sahibi. ABD basını çiftin ortak servetlerinin bir dökümünü yaptı. Boşanma sırasında birbirlerinden tazminat isteyip istemeyecekleri, ya da sahip oldukları bu malların nasıl paylaşılacağı, nasıl bir evlilik sözleşmesi yaptıkları ise henüz net olarak bilinmiyor.

3 MİLYON DOLARLIK YÜZÜĞÜN AKIBETİ DE MERAK KONUSU

Kardashian'a Kanye West tarafından hediye edilen 1.3 milyon dolarlık nişan yüzüğünün akıbeti de merak konusu. Kim Kardashian ve Kanye West'in servetlerine şöyle bir kısaca bakalım.

105 MİLYON DOLARLIK EMLAK

Kim Kardashian ve Kanye West'in toplamda 100 milyon dolarlın üzerinde değeri olan bir emlak portföyü var. Bunlar arasında en çok öne çıkanı da California Hidden Hills'teki muhteşem malikane. Çift, burayı evlendikleri yıl yani 2014'te satın aldı. Fakat hemen taşınmadılar. Restore ettirmek için 20 milyon dolara yakın para harcadılar. Bu sırada da Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evinde yaşadılar. Çift, bu milyar dolarlık malikanesi minimalist tarzda döşedi.

YANDAKİ MÜLKÜ DE SATIN ALDILAR

Kardashian ve West, 2019'da yan arazideki mülkü de satın aldı. Bu arada Kanye West, bir süredir yalnız başına yaşadığı Wyoming'deki çiftliği satın aldı. Bununla da yetinmeyip bu çiftliğin yakınlarında başka bir çiftliği daha emlak portföyüne kattı. Kardashian ve West çifti, burada çekilen aile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından sık sık paylaştı.

MİLYON DOLARLIK MÜZİK GELİRİ

Müzik dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri Kanye West. Bu alandaki toplam serveti ise 90 milyon dolar. Kariyeri boyunca 21 tane Grammy ödülü kazanan West, bunun yanı sıra birçok saygın müzik ödülünün de sahibi oldu. West, geçen yıl Forbes'in en çok kazanan müzisyenler listesinde ilk sıraya yerleşti.

GÖZ KAMAŞTIRAN OTOMOBİL KOLEKSİYONU

Kim Kardashian ve Kanye West, 3.8 milyon dolarlık bir lüks otomobil koleksiyonuna sahip. Hatta öyle ki Kim Kardashian kimi zaman üzerine giydiği kıyafetlere ya da saç rengine uygun lüks araçlarından biriyle seyahat etmeyi seviyor.

KARDASHIAN'IN 20 YILLIK BİRİKİMİ

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı program sayesinde ilk servetini kazandı. Ama Kardashian'ın gelir kaynakları sadece bununla sınırlı değil. İç giyim koleksiyonu hatırı sayılır bir gelir kaynağı. Ayrıca sosyal medya paylaşımları sayesinde de yüklü para kazanıyor. Bunlara ek olarak Kim Kardashian: Hollywood adlı bir akıllı telefon oyunu uygulaması da var. Bütün bunlar toplandığında da bir milyar dolara yakın bir servetin sahibi.

Kaynak: Hürriyet