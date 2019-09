Kim Kardashian'ın korumaları, annesi Kris Jenner'i hastanelik etti

19.09.2019 16:22

Kim Kardashian'nın 63 yaşındaki annesi Kris Jenner, Kim'in 60 milyon dolar değerindeki yalısına arka kapıdan girmek isterken kendisini tanımayan Kim'in korumaları ile arasında arbede çıktı. Kris Jenner, arbede sırasında boynundan yaralandı.

"KORUMALARIN ANNEMİ DÖVDÜ"

Kim, Keep Up with Kardashian programının çekiminde olduğu sırada kız kardeşi Khloe, kendisini panik içinde arayarak "Korumaların annemi dövdüler. Hemen eve gelmelisin. Polis ve sağlık ekiplerini aradım"dedi.

BOYNUNDAN YARA ALDI

Sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Kris'in boynundan yaralandığı ve acı içinde kıvrandığı görüldü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annesinin acı içinde inlerken gören Kim, göz yaşlarına boğuldu. Kris, hastaneye kaldırıldı.