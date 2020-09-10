Kim Jong-un amcasını nasıl öldürttüğünü Trump'a anlatmış
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Kim Jong-un amcasını nasıl öldürttüğünü Trump'a anlatmış

Gazeteci Robert Woodward, yayımlanacak yeni kitabında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un amcasını nasıl öldürttüğünü ABD Başkanı Donald Trump'a anlattığını yazdı.

Kim Jong-un amcasını nasıl öldürttüğünü Trump'a anlatmış
10.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:14

Gazeteci Robert Woodward, yayımlanacak yeni kitabında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un amcasını nasıl öldürttüğünü ABD Başkanı Donald Trump'a anlattığını yazdı.

Woodward'ın sadece bir kısmı basına servis edilen "Öfke" başlıklı kitabı şimdiden tartışmalara neden olurken, kitapta Trump'ın, 2018'de Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Kitapta Trump'ın "Kim Jong-un'un kendisini büyülediğini ve Koreli liderin oldukça zeki olduğunu" ifade ettiği kaydedildi.

Kim'in kendisine her şeyi anlattığını belirten Trump, Woodward'a konuyla ilgili verdiği mülakatta, Kim'in kendisine amcasını nasıl öldürttüğünü detayları ile anlattığını söyledi.

Trump'ın Amerikan istihbaratının "Kuzey Kore nükleer silah programından asla vazgeçmeyeceğine" yönelik değerlendirmesini eleştirdiğini belirten Woodward, kitabında Trump'ın ABD Merkez İstihbarat Teşkilatının (CIA) Pyonyang ile nasıl ilgileneceğini bilmediği yönünde değerlendirme yaptığını ifade etti.

Kim Jong-un ile görüşmekle Kuzey Kore liderine meşruiyet vermiş olduğu eleştirilerine ise Trump'ın, bu görüşmeden bir şey kaybetmediğini aktardığı belirtildi.

Elimizde kimsenin görmediği ve duymadığı silahlar var

Kitapta Trump'ın 2017'de ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyona ilişkin değerlendirmelerine de yer verilirken, ABD liderinin gizli bir silah yaptıklarından bahsedildi.

Trump söz konusu silahla ilgili "Bu ülkede daha önce kimsenin yapamadığı nükleer silahlar inşa ettik. Duymadığınız ve bilmediğini silahlarımız var. Elimizde (Rus Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Çin Devlet Başkanı Jinping) Xi'nin duymadığı silahlarımız var." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Woodward, bu bilgiyi isimsiz kaynaklardan da teyit ettiğini ve Trump'ın bunu açıklamasının kendisi için şaşırtıcı olduğunu yazdı.

Kaynak: AA

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