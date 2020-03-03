Kim Daha Mutlu Filmi
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Herkes mutlu olmak ister. Ama tarifini bilmez. Başka hayatlarda, internetteki “öykü”lerde mutluluğu arar durur. Mutluluğun evlilikte olduğuna inanan Bilge, az sonra nikah masasına oturacak kuzeni Şükran’a gıpta etmektedir. Şükran ise sahip olduklarının değil onda olmayanların sıkıntısını yaşamaktadır. Her ikisinin gözünde mükemmel bir evliliğe ve aileye sahip Aylin’in ise bambaşka bir derdi vardır. “Kim Daha Mutlu” bir düğün ve sonrasında yaşananlarla iç içe geçen hayatların komik, romantik ve bir o kadar da eğlenceli hikayesi.
Yönetmen: Hakan Haksun
Senaryo: Hakan Haksun
Oyuncular: Serenay Aktaş, Ecem Özkaya, Emre Kıvılcım, Ümit Erdim, Hasan Denizyaran
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Kim Daha Mutlu
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 17.05.2019
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Kaynak: InterSinema.com