Kim Daha Mutlu Filmi

03.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:58

Herkes mutlu olmak ister. Ama tarifini bilmez. Başka hayatlarda, internetteki “öykü”lerde mutluluğu arar durur. Mutluluğun evlilikte olduğuna inanan Bilge, az sonra nikah masasına oturacak kuzeni Şükran’a gıpta etmektedir. Şükran ise sahip olduklarının değil onda olmayanların sıkıntısını yaşamaktadır. Her ikisinin gözünde mükemmel bir evliliğe ve aileye sahip Aylin’in ise bambaşka bir derdi vardır. “Kim Daha Mutlu” bir düğün ve sonrasında yaşananlarla iç içe geçen hayatların komik, romantik ve bir o kadar da eğlenceli hikayesi.

Yönetmen: Hakan Haksun

Senaryo: Hakan Haksun

Oyuncular: Serenay Aktaş, Ecem Özkaya, Emre Kıvılcım, Ümit Erdim, Hasan Denizyaran

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Kim Daha Mutlu

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 17.05.2019



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Kaynak: InterSinema.com