Kilisli Kadınlardan, 'Bize Dolar Değil, Vatan Lazım' Kampanyası

Kilisli kadınlar 'Bize dolar değil, vatan lazım' kampanyası başlatarak, dövizleri bozdurdu.

Kilis'te, bir grup kadın Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, İstiklal Marşı okuduktan sonra yürüyüş yaptı ve 'Bize dolar değil, vatan lazım' dövizi taşıdı. Daha sonra kadınlar, döviz bürolarına gidip ABD doları bozdurarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını ifade etti.

'Bize dolar değil, vatan lazım' kampanyasını organize eden Özlem Arslan, yaptığı konuşmada Kilisli kadınlar olarak Türkiye üzerinde oynanan oyunlara kayıtsız kalamayacaklarını ifade ederek, "Sloganlarımızda olduğu gibi 'Bize dolar değil, vatan lazım.' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın sadece kanımızın son damlasına kadar değil, canımızla da arkasındayız. Bu ülke ile oynamak isteyenler, şunu bilsinler ki, bu ülke insanları, bir 'Papaz' tehdidine boyun eğecek insanlar değillerdir. Ülkemizle oynamak isteyenler, tarih sayfalarını karıştırsınlar, bu ülke insanlarının hiç düşünmeden canlarını feda edebileceğini bilsinler, hatta çok eskiye gitmeye gerek yok, 15 Temmuz gecesine bakmaları yeterlidir. Bu insanlar hiç düşünmeden tankların önüne yatan insanlardır. Bu ülke için sadece malımızı değil, canımızı da feda ederiz. Paramızla canımızla, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın arkasındayız" diye konuştu. - KİLİS