Kilis Valisi Tekinarslan'a Veda Yemeği

Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan için veda yemeği verildi.

Bir restoranda düzenlenen programda, Vali Tekinarslan'ın Kilis'te bulunduğu sürede yürüttüğü çalışmaları anlatan sinevizyon izlendi.

Vali Tekinarslan, burada yaptığı konuşmada, Kilis'te görev olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Her işin merkezine insanı koyduklarını kaydeden Tekinarslan, "Merkezinde insanların olduğu, kararlarını vicdan, şefkat ve adaletin belirlediği yönetim olacak' demiştik. İnşallah onu bir ölçüde başarmışızdır. Bizler birbirimizi sevdiğimiz sürece, samimiyetimizden taviz vermediğimiz sürece, dürüstçe ve mertçe dertlerimizi birbirimize açtığımız, çözümleri hepimizin kabul edebileceği müşterek topladığımız sürece inşallah gelecek çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da Tekinarslan'ın çok yoğun bir dönemde Kilis'te çalıştığını söyledi.

Kara, "Biz gerçekten güzel bir birliktelik sergiledik ve bu birliktelik sonucunda Kilis en büyük sıkıntıyı yaşamasına rağmen en az problem olan ildi. Rabbim Sayın Valimizin solunu açık etsin." dedi.

Tekinarslan, daha sonra katılımcılarla vedalaştı.