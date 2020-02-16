Kilis Valisi Recep Soytürk'ün acı günü

16.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:12

Sakarya'da vefat eden Kilis Valisi Recep Soytürk'ün annesi Kıymet Soytürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 94 yaşındaki Kıymet Soytürk'ün cenazesi, Karasu ilçesindeki Kuzuluk Mahallesi Elmalı Camisine getirildi.

Vali Soytürk ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Soytürk'ün cenazesi Kuzuluk Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Soytürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Kilis il Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA