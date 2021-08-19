Kilis'ten sel bölgesine 1 milyon TL yardım

Kilis'ten sel ve yangın bölgesine 1 milyon TL yardım AFAD hesabına yatırıldı.

Kilis'ten sel ve yangın bölgesine 1 milyon TL yardım AFAD hesabına yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sel ve yangın bölgelerine başlatılan yardım kampanyasına Kilis'ten 1 milyon TL'lik yardım yapıldı. İl Özel İdaresi tarafından 400 bin TL, Kilis Belediyesi tarafından 400 bin TL, bir isminin açıklanmasını istemeyen hayır sever tarafından ise 200 bin TL olmak üzere AFAD hesabına 1 milyon TL yatırıldığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı