Kilis'teki Fetö/pdy Davası

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından dava açılan 7'si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Emrah Arslan, Selçuk Özpolat, Mustafa Okay, Mustafa Sağcan, Reşit Kahraman, Yılmaz Turhan, Erkan Çiftçi ve avukatları ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.



Sanık Reşit Kahraman, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını öne sürdü.



Üniversite öğrencisiyken örgüte ait yurtlarda kaldığını ifade eden Kahraman, "Mezun olduktan sonra 'sana iş verelim burada kal dediler.' ama ben kabul etmedim, memleketime gittim ve 3 ay iş bulamadım." dedi.



Tutuksuz sanık eski Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Yavuzlu da verdiği TEOG deneme kitapçığı nedeniyle 17-25 Aralık sürecinden önce Zaman gazetesine abone olduğunu söyledi.



2006 yılında çocuğunu örgüte ait Mehmet Döğme İlköğretim Okuluna gönderdiğini belirten Yavuzlu, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, beraatini istedi.



Duruşmada savunma yapan diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da örgüte üye olmadıklarını ve ByLock kullanmadıklarını ileri sürerek, tahliye ve beraatlerini talep etti.



Verilen aranın ardından tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Ocak 2018'e erteledi.