Kilis'te yaban hayatı çeşitliliğinin korunması için doğaya 200 keklik bırakıldı
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Kilis'te yaban hayatı çeşitliliğinin korunması için doğaya 200 keklik bırakıldı

Kilis'te yaban hayatı çeşitliliğinin korunması için doğaya 200 keklik bırakıldı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya 200 keklik salındı.

Kilis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya 200 keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü, popülasyonu artırmak, yaban hayatını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla merkeze bağlı Güneşli köyünde doğaya keklik bıraktı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, 200 kekliği doğaya salıverdiklerini söyledi.

Türkiye'nin pek çok yerinde doğaya keklik salındığını belirten Soytürk, "Keklikler doğadaki süne, kenelerle mücadele ediyor, onlarla besleniyor. Bunlarla beslendiği için çiftçimizin dostu olarak bilinir. Türkiye genelinde üretimleri yapılıyor. Hemen her bölgede bu kekliklerin doğaya salınımları yapılıyor. Bugün 200 keklik bıraktık ama Kilis'te 900 tane doğaya bırakıldı. Bunun sayısı arttırılacak. Kendileri doğada doğal yöntemlerle çoğalacaklar, tarımcıya ve tarıma faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Haci Ahmet Çiçek de doğadaki zararlılarla mücadele etmek için doğaya keklikleri saldıklarını dile getirdi.

Etkinliğe, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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