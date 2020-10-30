Kilis'te traktör devrildi: 1 yaralı
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Kilis'te traktör devrildi: 1 yaralı

30.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:28
Kilis'te traktör devrildi: 1 yaralı

Kilis'in Polateli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kilis'in Polateli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D.K. (65) yönetimindeki traktör, Polateli ilçesine bağlı Ravanda köyündü arazinin engebeli olması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör ters döndü. Kazada yaralanan traktör sürücüsü yaralı olarak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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