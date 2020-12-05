Tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara yakalandı
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Tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara yakalandı

05.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:26

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve gümrük personeli, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.

Yapılan aramada, aracın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara yakalandı
Tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara yakalandı
Tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara yakalandı
Tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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