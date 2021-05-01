Tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sağlıyor
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Tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sağlıyor

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlalarda mesai yaparak geçiriyor.

Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlalarda mesai yaparak geçiriyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan işçiler, sosyal mesafe kuralına da uyarak sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tedbirlerin gölgesinde çalışan işçiler, üretime katkı sunmanın haklı gururunu yaşıyor.

Tarım işçilerini ziyaret eden Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, burada gazetecilere, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarım işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sağladıklarını söyledi.

"Emek olmadan sermaye olmaz" diyen Özdemir, "Her koşulda çiftçilerimiz sahada üretime devam ediyor. Bunun sebebi raflarımızın, sofralarımızın boş kalmaması. Tüm çalışan işçilerimizin bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Vekili Ahmet Mesut Özgür de ülkenin geleceği için gece gündüz demeden üretime devam ettiklerini dile getirdi.

Özgür, "Bizim tek amacımız bu zorlu süreçte devletimize, ülkemize sahip çıkmak. Bugün işçi bayramı. Bütün işçi kardeşlerimiz sahada, hepsinin emeğine sağlık. İşçi olmazsa biz olmayız, biz olmazsak milletimiz olmaz, milletimiz olmazsa devletimiz olmaz. Biz bu döngüye hizmet ediyoruz." dedi.

Tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sağlıyor
Tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sağlıyor
Tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sağlıyor
Tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sağlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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