Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü - Haberler
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Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle bir evin tavanı çöktü.

KİLİS (İHA) - - Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

KİLİS - Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle bir evin tavanı çöktü. Şans eseri ölen yada yaralanın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Merkeze bağlı Uzunlu köyünde Mehmet Şahin'e ait evin topraktan oluşan tavanının çökmesi sonucu büyük hasar meydana geldi. Evin tavanın çökmesinden sonra olay yerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı. Evin tavanın çökmesi sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Evi çöken Mehmet Şahin, Evinin tavanının çöktüğünü, o esnada evde olmadıklarını, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini ifade etti.

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

Kilis'te şiddetli yağış nedeniyle evin tavanı çöktü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri

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