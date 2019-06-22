Kilis'te saman kavgası: 5 yaralı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde saman toplamadaki anlaşmazlık nedeniyle iki gurup arasında çıkan kavgada silahlarında kullanılması nedeniyle 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Halfeti'den saman toplamak için Elbeyli Yenideğirmen köyüne gelen bir grup işçi, Elbeyli Kilcan köyünde ikamet eden saman sahibi ile anlaşamamaları üzerine başlayan tartışmanın alevlenmesi sonucu kavgada silahlarında kullanılması nedeniyle iki guruptan G.A., A.A., M.A., A.A. ile H.A. yaralandı. Ayaklarından silahla vurulan 3 kişi ile darp sonucu yaralanan 2 kişi olmak üzere 5 kişi Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı, olayla ilgili soruşturmanın jandarma tarafından sürdürüldüğü bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA