Kilis'te Sağanak ve Dolu

Kilis'te etkili olan sağanak ve dolu ise zeytinliklerin yanı sıra bağ ve bahçelerde zarara neden oldu.

Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli, yapılan ilk incelemelerin ardından ürünlerde ciddi hasar tespit ettiklerine değindi.

10 Nisan'da da kent genelinde benzer bir afet yaşandığını anımsatan Deli, her iki olayda da üreticilerin sıkıntı yaşadığını sözlerine ekledi.