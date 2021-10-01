Son dakika: KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika gelişmesine göre Kilis'te TIR'la çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Suriye uyruklu 4 kişinin cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek defnedilmek üzere ülkelerine götürüldü.
KİLİS (DHA) - Kilis'te TIR'la çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Suriye uyruklu 4 kişinin cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek defnedilmek üzere ülkelerine götürüldü.