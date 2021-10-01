Son dakika: KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
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Son dakika: KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kilis'te TIR'la çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Suriye uyruklu 4 kişinin cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek defnedilmek üzere ülkelerine götürüldü.

KİLİS (DHA) - Kilis'te TIR'la çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Suriye uyruklu 4 kişinin cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek defnedilmek üzere ülkelerine götürüldü.

Son dakika: KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika: KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika: KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika: KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kilis'te, otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kilis'te, otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

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Haber: Son dakika: KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
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