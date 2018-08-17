Kilis'te Kadınlar, Döviz Bozdurdu

Kilis'te, sosyal medyada örgütlenerek, 'Bize dolar değil, vatan lazım' kampanyası başlatan bir grup kadın, yastık altındaki dövizlerini bozdurdu.

Kilis'te yaşayan Özlem Arslan, kendisi gibi ev kadınlarının ABD'ye tepki için dövizlerini bozdurmasını sağlamak amacıyla sosyal medyada 'Bize dolar değil, vatan lazım' isimli kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen yaklaşık 30 kadın, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde kampanyanın sloganı olan 'Bize dolar değil, vatan lazım' yazılı pankartla kent merkezinde yürüyen kadınlar, yastık altından çıkardıkları dövizlerini döviz bürosunda bozdurdu.

Kampanyayı organize eden kadınlar adına gazetecilere açıklama yapan Özlem Arslan, Kilisli kadınlar olarak Türkiye üzerinde oynanan oyunlara kayıtsız kalamayacaklarını söyledi. Arslan, Bu ülke için sadece malımızı değil, canımızı da feda ederiz. Paramızla canımızla ülkemizin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Ülkemiz ekonomisi üzerinde oynanmak istenen oyuna da kadınlar olarak evlerimizdeki dövizleri bozdurarak tepkimizi gösterdik dedi.