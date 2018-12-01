Kilis'te Kadına Şiddet Paneli

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele" konulu panel düzenlendi.

Panelin moderatörü Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Harunoğulları dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde olarak çeşitli etkinliklerin düzenlediğini söyledi. Panelde konuşan 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, "Kadına şiddetin az gelişmiş' olarak etiketlenen ülkelerde daha fazla oranda uygulandığı algısı oluşturuluyor. Şiddet eylemlerinin hiçbir türlüsünü tasvip edemeyeceğimizi, ayrıca herhangi birine yöneltebileceğimiz en büyük şiddetin ilgisizlik, değersizleştirme ve ötekileştirmedir" dedi

Dr. Öğr. Üyesi İpek Ağcadağ Çelik ize "Kadına Yönelik Şiddetin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi" başlıklı konuşmasında töre ve namus cinayeti, kız çocuklarının okutulmaması veya evlendirilmesi, iş yerinde mobing gibi kadına şiddet örnekleri verdi.

Arş. Gör Melike Yavaş Çelik "Kadına Yönelik Şiddetin Sağlık Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı sunumunda kadına şiddetin kısa vadeli etkilerinden öğrenilmiş çaresizliğe değindi. Kadına şiddetin neden olduğu düşük yapma, zorla madde kullanımı gibi ölümcül olan ve organ kaybı, istenmeyen gebelik gibi ölümcül olmayan sağlık sorunlarından bahseden Çelik, kadınlarla yapılan şiddet araştırma sonuçlarını analiz ederek anlattı.

Öğr. Gör. Nedim Öz "İslam Dini'nin Kadına Şiddet Konusuna Yaklaşımı" başlıklı sunumunda ise "Müslümanların çoğunlukta olduğu bir toplumda kadına şiddet meselesinin konuşuluyor olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Öz, şiddet sorununun güçlülerin zayıfları ezdiği Cahiliye toplumuna kadın erkek eşitliğini öğreten İslam'ın değer ve ahlak ilkesine tamamen aykırı, vahim bir durum olduğunun altını çizdi. - KİLİS