Kilis'te izinsiz ağaç kesen şüpheliye soruşturma
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Kilis'te izinsiz ağaç kesen şüpheliye soruşturma

Kilis'te izinsiz ağaç kesen şüpheliye soruşturma
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'in Polateli ilçesinde ormanlık alanda izinsiz ağaç kesen bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kilis'in Polateli ilçesinde ormanlık alanda izinsiz ağaç kesen bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin ormanlık alanlarda orman suçlarına ve yangınlara karşı kontrolleri devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Polateli ilçesinde bir kişinin ormanlık alanda ağaçları kestiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bir şüpheli yakalandı, kesilen ağaçlara el konuldu.

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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