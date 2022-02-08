Domuz sürüsü görüntülendi
AA - Güncel
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde domuz sürüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.
MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde domuz sürüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Fericek köyünde hayvanlarını otlatan Murat Yılmaz, ormanlık alanda domuz sürüsü gördü.
Domuzların ağaçların arasından çıkması için ses çıkaran
Yılmaz, köpeğinin havlamasıyla kaçmaya başlayan domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yavru domuzların da yer aldığı sürü, bir süre koştuktan sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.
Görüntülerde, sürüden ayrılan bir domuzun köpeği kovaladığı, ardından sürünün peşinden koştuğu da yer alıyor.