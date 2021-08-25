Kilis'te dereceye giren din görevlileri ödüllendirildi
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Kilis'te dereceye giren din görevlileri ödüllendirildi

Kilis'te dereceye giren din görevlileri ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis İl Müftülüğü,"2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren din görevlilerini ödüllendirdi.

Kilis İl Müftülüğü,"2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren din görevlilerini ödüllendirdi.

"2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticileri arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Kilis İl Müftülüğünce erkek din görevlileri arasında "Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" düzenledi.

Dereceye giren din görevlilerini kabul eden İl Müftü Vekili Recep Çarpar, hediye takdiminde bulundu.

Komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda "Etkili Hutbe Sunumu" kategorisinde Kilis Musabeyli İlçesi Gündeğer köy Camii İmam Hatibi Muhsin Güneş, "Ezanı Güzel Okuma" kategorisinde ise Kilis Merkez Hacı Mustafa Cümbüş Camii İmam Hatibi Hafız Ömer Faruk AvcI birinci oldu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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