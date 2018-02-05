Kilis'te Çalınan Traktör Gaziantep'te Ele Geçirildi

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde çalınan traktör, jandarmanın çalışmasıyla Gaziantep'te ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Zeytinbağı köyünde oturan M.D.T.'nin (75) kapalı garajındaki traktörünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu, traktörün Gaziantep'in Yukarıbayır Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Yapılan çalışma sonucu ekipler, Küsget Sanayi Sitesi'ne götürülüp, parçalara ayrılmak istenen traktörü, Güzelvadi Mahallesi'nde durdurdu. Traktöre el konulurken, sürücü Ş.M.K. ile bu kişiye öncülük ettiği belirlenen Ş.M.Y., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.M.K. ve Ş.M.Y., mahkemece tutuklanırken, traktör de sahibi M.D.T.'ye teslim edildi.

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