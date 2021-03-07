Kilis'te bir mahalle ve köy, muhtarlık seçimi için Kovid-19 önlemleri altında sandık başına gitti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek risk" kategorisinde bulunan Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan bir mahalle ve köy, muhtarı belirlemek üzere sandık başına gitti.