Kilis'te "Askıda Ekmek" Kampanyası

Kilis'te ihtiyaç sahipleri için "askıda ekmek" kampanyası başlatıldı.

Kilis Belediyesi işbirliğiyle kurulan 13 kadın meslek zenginleştirme merkezinde uygulanması planlanan ve Abidin Ağa Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi'nde başlangıcı yapılan projeyle günlük 200 ailenin ekmek ihtiyacı karşılanacak.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "askıda ekmek" uygulamasını günümüzde yaşatmak adına böyle bir kampanya düzenlediklerini söyledi.

Kampanya kapsamında hayırseverlerinde destekleriyle ekmeklerin 13 ayrı noktada oluşturulan "askıda ekmek" bölümüne bırakılacağını ifade eden Polat, "Buradan ihtiyacı olan vatandaşlar askıya bırakılan ekmeklerden alabilecek. Böylece 'veren el ile alan el arasında bir köprü' oluşturulacak. Unutmamalıyız ki bu kampanya bir sosyal sorumluluk projesidir. Kilis Belediyesi şayet bu uygulama ile toplumsal bir fayda sağlayabilirse ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Polat, kampanya kapsamında toplam 7 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.