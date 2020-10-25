Kilis'te 320 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Kilis'te 320 paket kaçak sigara ele geçirildi

25.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:44
Kilis'te 320 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 320 paket kaçak sigara ve kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 320 paket kaçak sigara ve kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş 320 paket kaçak sigara ve kaçak oto yedek parçaları bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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