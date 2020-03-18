KİLİS Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durdurulduKİLİS'ten Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ticari araçlar dışında tüm sivil giriş- çıkışlara kapatıldı.

Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu

KİLİS'ten Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ticari araçlar dışında tüm sivil giriş- çıkışlara kapatıldı.

Ticaret Bakanlığı genelgesi kapsamında, Kilis'te bulunan ve Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı, TIR geçişleri dışında kalan tüm geçişlere bu sabahtan itibaren kapatıldı. Uygulanmaya başlanan kararla Suriye ile ticaret yapan iş insanları, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, ticari amaçlı olarak günübirlik giriş- çıkış yapanlar ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine haber amaçlı giriş- çıkış yapan gazetecilerin geçişlerine de izin verilmeyecek.

Kaynak: DHA