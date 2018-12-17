Kilis Milletvekilleri Ağbal ile Görüştü

AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a Kilis ile ilgili rapor sundu.

Milletvekili Dülger, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile yaptıkları görüşmede bir rapor halinde sunduklarını ifade ederek, "Kırsal kalkınmanın sağlanması, kırsalda yaşanan sorunların çözümü kırsal kesimin süratli ve kaliteli hizmet alabilmeleri konusunda Kilis İl Özel İdaresi'ne AB Projeleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) ve Türkiye'deki Sığınmacılar Fonu (FRIT)'dan kaynak aktarılabilmesi konusunda projelerimizi ve bu konudaki yapılması gerekenleri Milletvekili arkadaşım Ahmet Salih Dal ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile yaptığımız görüşmede bir rapor halinde sunduk. Bu fonlardan İl Özel İdarelerin faydalanamadığını ve dolayısı ile kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza hizmetin götürülmesi konusundaki mevzuattan kaynaklanan engellerin kalkması gerektiğini belirttik. Önerimizi kendisinin de kabul ettiğini memnuniyetle gördük. Bu konuyu gündeme getireceğini ve en yakın zamanda da çözüme ulaştırılacağını belirtti. Kilis halkı adına kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA