Kilis'in Suriye Sınırı Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Suriye tarafında terör eylemlerinin artması üzerine Kilis'in Suriye sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Kilis'in Suriye sınırında bulunan bazı bölgeler 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Elbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bu bölgelerin 24 Ağustos Cuma gününe kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, "Son günlerde Suriye sınırında toplumsal olay görünümlü terör eylemlerinin artış göstermesine ve bölücü terör örgütünün arazide üslenmesine mani olmak, halkın can ve mal güvenliğini korumak ve Suriye sınırındaki güvenlik durumunu desteklemek, söz konusu şahıs ve gruplara karşı daha etkin mücadele verilerek hudut emniyetini sağlamak, yaşanabilecek münferit veya toplu olaylar esnasında bölgede maksatlı/maksatsız bulunan sivil şahısların zarar görmesini engellemek maksadıyla, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve çatışmalar da göz önüne alınarak yeni risk ve tehditlerin ortaya çıkabileceği ihtimaline karşı, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Kilis Valiliğinin emirleri doğrultusunda, Höyük-Kemal Yanık Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Çerçili Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hudut Karakolu Bölgesi, Şerif Kaya HHudut Karakolu Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu Bölgesi,, Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal Hudut Karakolu Bölgesi, Afrin-Şimşek Hudut Karakolu Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hudut Karakolu Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hudut Karakolu Bölgesi, Öncü-İnanlı Hudut Karakolu Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hudut Karakolu Bölgesi, Çobanbey-Alsancak Şehit. Yusuf Beylem Hudut Karakolu Bölgesi, ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş Hudut Karakolu Bölgesi, 24 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verildi" denildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)