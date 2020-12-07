Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıldönümü kutlandı
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Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıldönümü kutlandı

07.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:52
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıldönümü kutlandı

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu ve Kuvay-i Milliye Derneği, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hacı Mehmet Nimet ve Erman Zeytçioğlu İlkokul Müdürü Gönül Çelen, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Kilislilerin vatanını, milletini, bayrağını seven asil insanlar olduğunu kaydetti.

Çelen, atalarının kısıtlı imkanlarla düşmana karşı durduğunu belirterek, "Bu kutlu mazi, günümüzden tam 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918 tarihinde Kilis Hükümet Konağı önünde, 'İlk ayak bastığım Türk toprağındaki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler.' sözüyle Kurtuluş Savaşı'nın nasıl bir mücadeleye örnek olacağına daha ilk günden işaret etmişti." dedi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Sedar Durmuş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kuvay-i Milliye Derneği üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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