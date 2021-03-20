Kilis'e roketle saldırı yapıldığı iddiası
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Kilis'e roketle saldırı yapıldığı iddiası

20.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:31
Kilis'e roketle saldırı yapıldığı iddiası

Kilis'te boş arsada meydana gelen patlama sesi sonrasında Suriye kesiminden Kilis'e 2 roket atıldığı iddia edildi. İddiaların ardından açıklamada bulunan Kilis Valiliği, patlamanın çocuklar tarafından yakılan ateş içerisine atılan sprey şeklindeki çakmak doldurma tüpünün patlamasından kaynaklandığını belirtti.

Kilis'in Kazım Karabekir Mahallesi, Mehmet Turgut Caddesi üzerindeki, boş arsadan gelen patlama sesi sonrası, bölgeye roketli saldırı yapıldığı iddia edildi. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sonucunda patlamanın çocuklar tarafından yakılan ateş içerisine atılan çakmak doldurma tüpünün patlamasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

İddiaların ardından Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "19 Mart 2021 tarihinde 22: 48 sıralarında 112 ihbar hattına İlimiz Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Turgut Caddesi üzerindeki boş arsaya roket ihbarı yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sonucunda patlamanın çocuklar tarafından yakılan ateş içerisine atılan sprey şeklindeki çakmak doldurma tüpünün patlamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir" ifadesine ver verildi.

Doğruluk Kontrolü
Kilis'e roketle saldırı yapıldığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Kilis'te boş arsada meydana gelen patlama sesi sonrasında Suriye kesiminden Kilis'e 2 roket atıldığı iddia edildi.

Kilis Valiliği, patlamanın çocuklar tarafından yakılan ateş içerisine atılan sprey şeklindeki çakmak doldurma tüpünün patlamasından kaynaklandığını açıkladı.

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