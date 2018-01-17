Kilis Belediyesi Çalışanlarından Kan Bağışı

Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından başlatılan "kan ver hayat kurtar" kampanyasına Kilis Belediyesi personelleri kan bağışında bulunarak destek verdi.

Kilis Belediyesinde gerçekleştirilen "kan ver hayat kurtar" kampanyasında bir konuşma yapan Kan Merkezi Müdiresi Dr. Zeynep Oya Erdem, kampanyanın devam ettiğini hatırlatarak, "Kilis Belediyesi personeli kan vererek kampanyamıza destek verdi. Her 3 ay da bir kan bağışları sürecek. Belediye personeline kampanyamıza destek verdikleri için teşekkür ederiz" dedi. - KİLİS