Kılınç'tan Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılınç'tan Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı

13.10.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:07
Kılınç'tan Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geçirdiği rahatsızlıktan sonucu vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geçirdiği rahatsızlıktan sonucu vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir süredir tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde hayatını kaybeden 53 yaşındaki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığında bulundu.

Başkan Kılınç, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nda birlikte görev yaptığı Bulut için yayımladığı mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Kilis halkına başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ali Babacan Donald Trump Erkan Kandemir Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Yekta Kopan Ercan Kesal Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mustafa Cengiz Manuel Fernandes Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Ateş Türk Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılınç'tan Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 16:23:54. #1.15#
title