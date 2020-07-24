Kılınç,"5 bin kardeşimizin bayramlık ihtiyacını karşılayacağız"
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Kılınç,"5 bin kardeşimizin bayramlık ihtiyacını karşılayacağız"

İhtiyaç sahibi ailelere el uzattıklarını belirten İHH Elazığ İl Temsilcisi Metin Kılınç, Kurban bayramında 5 bin kişinin bayramlık ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

Kılınç,
24.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:23

İhtiyaç sahibi ailelere el uzattıklarını belirten İHH Elazığ İl Temsilcisi Metin Kılınç, Kurban bayramında 5 bin kişinin bayramlık ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Elazığ İl Temsilciliği "Kurban Paylaşmaktır" sözünden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatmaya devam ettiği bildirildi.

İl Temsilcisi Metin Kılıç yaptığı açıklamada: "Bu yılki kurban bedeli 900 TL'dir. Vekaleten kurban organizasyonu yapan slk kuruluş olan İHH'nın şiarı, tüm kardeşlerimizin öncelikle kurbanlarını kendi aile efradı ile birlikte kesmeleridir. Bu ibadet sadece vekaletle yapılan bir bağışa dönüştürülmemelidir. Bizlerin amacı birden fazla kurban kesen kardeşlerimizin kurbanını yeryüzünde mazlumlara ulaştırmak için aracı olmaktır. Ayrıca her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta yetimler olmak üzere mağdur kardeşlerimiz için bayramlık kıyafetler alıp çocuklar ve ailelerinin sevincine ortak olmaktayız. Bu yıl Elazığlı 5 bin kardeşlerimizin bayramlık ihtiyacını karşılayacağız. Özellikle deprem ardından gelen Pandemi süreciyle sıkıntı içine düşen hemşehrilerimizin yanında olmak amacıyla bu çalışmaya yoğun bir destek veren ulusal birçok firmamıza ve bizlere dağıtımın daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için okul tahsisinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. ve bu kampanyaya da tüm duyarlı hemşehrilerimizin katkısını bekleriz"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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