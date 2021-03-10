Kilim silkelerken düşen kadının cenazesi adli tıptan alındı.. Eşi gözyaşlarını tutamadı
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Kilim silkelerken düşen kadının cenazesi adli tıptan alındı.. Eşi gözyaşlarını tutamadı

10.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:18

Kilim silkelerken düşen hamile kadının cenazesi adli tıptan alındı.

Kilim silkelerken düşen hamile kadının cenazesi adli tıptan alındı.. Eşi gözyaşlarını tutamadı

ADANA - Adana'da oturdukları iki katlı evin damında kilim silkelerken düşerek hayatını kaybeden 9 aylık hamile kadının cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Dün, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde oturdukları 2 katlı evin damından kilim silkeleyen 9 aylık hamile 1 çocuk annesi Hasne Hammadi dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Hammadi, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç kadının karnındaki kız bebek ise sezaryen doğumla hayata tutundu.

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Hasne Hammadi'nin cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü.

Hasne Hammadi'nin cenazesi alınırken eşinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kilim silkelerken düşen kadının cenazesi adli tıptan alındı.. Eşi gözyaşlarını tutamadı
Kilim silkelerken düşen kadının cenazesi adli tıptan alındı.. Eşi gözyaşlarını tutamadı
Kilim silkelerken düşen kadının cenazesi adli tıptan alındı.. Eşi gözyaşlarını tutamadı
Kilim silkelerken düşen kadının cenazesi adli tıptan alındı.. Eşi gözyaşlarını tutamadı
Kilim silkelerken düşen kadının cenazesi adli tıptan alındı.. Eşi gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİF AYŞENUR BAY

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