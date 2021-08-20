Kılıçdaroğlu "Yalancı Kemal" etiketiyle paylaştı: Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da kendisiyle ilgili açılan "Yalancı Kemal" etiketini paylaşarak, "Günde 3 kez benimle ilgili başlık açıyorlar. Ben, bana atadıkları trollerimi seviyorum. Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada kendisi hakkında açılan "Yalancı Kemal" etiketiyle ilgili yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.
"PRİMLERİNİ ALSINLAR"
Kemal Kılıçdaroğlu, "Yalancı Kemal" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Günde 3 kez benimle ilgili başlık açıyorlar. Ben, bana atadıkları trollerimi seviyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar" ifadelerini kullandı.