Kılıçdaroğlu "Yalancı Kemal" etiketiyle paylaştı: Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da kendisiyle ilgili açılan "Yalancı Kemal" etiketini paylaşarak, "Günde 3 kez benimle ilgili başlık açıyorlar. Ben, bana atadıkları trollerimi seviyorum. Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar" dedi.