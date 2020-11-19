Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesiyle ilgili olarak, "Her konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanının bu konudaki sessizliği kabul edilemez" dedi.