Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu
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Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu

19.11.2020 15:46 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:20

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesiyle ilgili olarak, "Her konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanının bu konudaki sessizliği kabul edilemez" dedi.

İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinin yankıları devam ederken konuyla ilgili bir açıklama da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

"KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"

Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli mektubuna tepki gösteren Babacan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım. İllegal yapıların tehditlerini ve iktidar ortağının da bunları desteklemesini koşulsuz şekilde kınadığımızı belirttim" dedi.

Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu

"CUMHURBAŞKANININ SESSİZLİĞİ KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili sessiz kalmasını da eleştiren Babacan, "Her konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanının bu konuda bu konuda sessizliği kabul edilemez. Biz her zaman meşru siyaseti savunacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu

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