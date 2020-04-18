Kılıçdaroğlu tarım sektörü temsilcileri ile görüştü
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Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, Türkiye

Kılıçdaroğlu tarım sektörü temsilcileri ile görüştü

Kılıçdaroğlu tarım sektörü temsilcileri ile görüştü Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarım sektörü temsilcileri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

18.04.2020 19:15 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:17
Kılıçdaroğlu tarım sektörü temsilcileri ile görüştü

Kılıçdaroğlu tarım sektörü temsilcileri ile görüştü

ANKARA - Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarım sektörü temsilcileri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle sektörde yaşanan sorunlar görüşüldü.

Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarım sektörü temsilcileri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki Taydaş, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Cafer Yüksel ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk ile Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım katıldı. Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle sektörde yaşanan sorunların görüşüldüğü toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal eşlik etti.

Kılıçdaroğlu tarım sektörü temsilcileri ile görüştü

Kaynak: İHA

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