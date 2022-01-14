CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel Başkanı Papandreu'yu kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Papandreu ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün eşlik ettiği kaydedildi.