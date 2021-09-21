Kılıçdaroğlu, sosyal medyada 'CHP gelirse ne olacak' etiketine 'CHP geliyor sevgili gençler' yazdı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, sosyal medyada "CHP gelirse ne olacak" etiketine "CHP geliyor sevgili gençler" yazdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu. CHP lideri, "CHP gelirse ne olacak değil, CHP geliyor sevgili gençler" dedi.

Sosyal medyada "CHP gelirse ne olacak?" başlığıyla paylaşılan etikete binlerce yorum geldi. Kısa sürede gündem olan etiketle ilgili Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da iddialı bir paylaşım geldi.

"CHP GELİYOR SEVGİLİ GENÇLER"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"CHP gelirse ne olacak değil, CHP geliyor sevgili gençler. Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor! Geliyor gelmekte olan"

Kılıçdaroğlu, sosyal medyada
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu, sosyal medyada 'CHP gelirse ne olacak' etiketine 'CHP geliyor sevgili gençler' yazdı - Haberler
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