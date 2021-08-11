Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç köyünü ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç köyünü ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Esenyamaç köyü muhtarının Ayhan Korkmaz'ın açıklamaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları VAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Başkale ilçesi Esenyamaç köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Esenyamaç köyü muhtarının Ayhan Korkmaz'ın açıklamaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları VAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Başkale ilçesi Esenyamaç köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç köyünü ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç köyünü ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç köyünü ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç köyünü ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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