Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç köyünü ziyaret etti
Esenyamaç köyü muhtarının Ayhan Korkmaz'ın açıklamaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları VAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Başkale ilçesi Esenyamaç köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Esenyamaç köyü muhtarının Ayhan Korkmaz'ın açıklamaları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları VAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Başkale ilçesi Esenyamaç köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar