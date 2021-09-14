Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e 'geçmiş olsun' diledi - Haberler
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Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e "geçmiş olsun" diledi

AA / Esin Işık - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle tedavi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle tedavi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun tedavi altına alınan Asiltürk'ü telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğini ilettiği bildirildi.

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e 'geçmiş olsun' diledi - Haberler
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