Kılıçdaroğlu: Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa en büyük zararı Türkiye görecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Karar dünyayı ayağa kaldırırken, Rus askerlerinin tanklarla iki bölgeye giriş yaptığı ve savaşın her an başlayabileceği bilgisi paylaşıldı.

"RUSYA, 2014'E GÖRE DAHA GÜÇLÜ ÇIKMIŞ DURUMDA"

Partisinin grup toplantısında Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz savaş istemiyoruz. Böyle bir savaş çıkarsa en büyük zararı görecek ülkelerden birisi Türkiye'dir. Rusya, 2014'e göre daha güçlü çıkmış durumda. Döviz rezervi artmış durumda, akaryakıt ve doğalgaz fiyatları artıyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MONTRÖ VURGUSU

Montrö Sözleşmesi'ne de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Tarihi, dünyayı bilmeyen birileri Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açarsa bunun ortaya çıkaracağı rehaveti hepimizin bilmesi lazım" ifadesini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA HATTINDA NELER YAŞANDI?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.

PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

"DÖKÜLEN BU KANLAR KİEV'DEKİ REJİMİN ELİNDE OLACAK"

Konuşmasında Donbas bölgesinin tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu ifade eden Putin, sözlerinin sonunda nihai kararını açıklayarak "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyoruz. Bu kararı daha önce almalıydık. Federal meclisi bu kararı desteklemeye davet ediyorum. Dökülen bu kanlar Kiev'deki rejimin elinde olacaktır. Bu kararları açıklayarak Rus vatanseverlerin gücünün arkamda olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.