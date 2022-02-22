Kılıçdaroğlu: Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa en büyük zararı Türkiye görecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin "Biz savaş istemiyoruz. Böyle bir savaş çıkarsa en büyük zararı görecek ülkelerden birisi Türkiye'dir" dedi. Montrö Sözleşmesi'ne de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Tarihi, dünyayı bilmeyen birileri Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açarsa bunun ortaya çıkaracağı rehaveti hepimizin bilmesi lazım" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Karar dünyayı ayağa kaldırırken, Rus askerlerinin tanklarla iki bölgeye giriş yaptığı ve savaşın her an başlayabileceği bilgisi paylaşıldı.
Partisinin grup toplantısında Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz savaş istemiyoruz. Böyle bir savaş çıkarsa en büyük zararı görecek ülkelerden birisi Türkiye'dir. Rusya, 2014'e göre daha güçlü çıkmış durumda. Döviz rezervi artmış durumda, akaryakıt ve doğalgaz fiyatları artıyor" dedi.
Montrö Sözleşmesi'ne de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Tarihi, dünyayı bilmeyen birileri Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açarsa bunun ortaya çıkaracağı rehaveti hepimizin bilmesi lazım" ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.
Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.
Konuşmasında Donbas bölgesinin tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu ifade eden Putin, sözlerinin sonunda nihai kararını açıklayarak "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyoruz. Bu kararı daha önce almalıydık. Federal meclisi bu kararı desteklemeye davet ediyorum. Dökülen bu kanlar Kiev'deki rejimin elinde olacaktır. Bu kararları açıklayarak Rus vatanseverlerin gücünün arkamda olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.