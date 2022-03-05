Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu

AA - Güncel
 - Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi İstiklal Marşı okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun protokolde programı dinlemesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

İstiklal Marşı okunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması

Salondaki katılımcılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun protokolde programı dinlemesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinceYenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu

Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu

Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu

AA - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Ran, İstiklal Marşı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title