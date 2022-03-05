Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi İstiklal Marşı okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun protokolde programı dinlemesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
İstiklal Marşı okunması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması
Salondaki katılımcılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun protokolde programı dinlemesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinceYenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'na katıldı.