- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü
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- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü

25.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:30

- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrenci velileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.

- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrenci velileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni eğitim - öğretim yılının başlamasının ardından öğrenci velileri ve öğretmenler ile bir araya geldi. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, sorunların çözümüyle ilgili önerilerini anlattı.

- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü
- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü
- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü
- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL

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