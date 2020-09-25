- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü
25.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:30
- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrenci velileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.
- Kılıçdaroğlu, öğretmen ve veliler ile görüştü
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrenci velileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni eğitim - öğretim yılının başlamasının ardından öğrenci velileri ve öğretmenler ile bir araya geldi. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, sorunların çözümüyle ilgili önerilerini anlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL