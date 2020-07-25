Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır CHP 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan İlhan Cihaner, delegelerin, adaylık için gerekli olan imza konusunda tehdit edildiğini dile getirerek, "Bir insanı, yoldaşını nasıl işiyle, aşıyla tehdit edersin sen? Bu alçaklıktır. Bunun hesabını mutlaka mutlaka soracağız" ifadelerini kullandı.

CHP 37. Olağan Kurultayı'nda konuşan genel başkan adayı İlhan Cihaner, yaptığı açıklamasında çok sert ifadeler kullandı. Kendi partisi için öz eleştiride bulunan Cihaner, aday olabilmesi için gerekli olan imza şartına da değindi ve delegelerin tehdit edildiğini iddia etti.

"BU ALÇAKLIKTIR, HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ"

Cihaner konuya ilişkin, "İmza meselesi şu arkadaşlar, hepinizden imza alındı. Hangi koşullarda alındığını biliyorum. Yüzün üzerinde imzayla son 2 güne girdik. Birçok arkadaşımız bizim ofise gelirken yolda çevrildi.Ellerinde imzası olmayan arkadaşlarımız üzerinde, belediye başkanlarının, o arkadaşlarımızı; aşıyla, işiyle tehdit edildiğini gördük. Mesajlar burada. O belediye başkanlarını da biliyorum. O genel başkan yardımcılarını da biliyorum. Hepsinden hesap soracağız. Bugün değilse yarın. Bir insanı, yoldaşını nasıl işiyle, aşıyla tehdit edersin sen? Bu alçaklıktır. Bunun hesabını mutlaka mutlaka soracağız" ifadelerini kullandı.

Cihaner'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Şuradaki ciddiyetsizlik bile her şeyi gösteriyor. Genel Başkan gitmeseydi parti yöneticileri gitmeseydi bu salondan hiç kimse gitmezdi. Buradan selfie çekerek gittiler. Sözde tüzüğümüze göre demokrasimizin geleceği tartışılacaktı. Buradan bir karar çıkacaktı biz de geleceğimizi kuracaktık. Neredeler? Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz. Bu bir tiyatro! En küçük ilçede bile divan başkanlığı üyesi için en güçsüz adaya bilgi verirdi.

Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı sizin iradenize tecavüz ederek seçtik diyor arkadaşlar. Kadın olması hiç bir şeyi değiştirmez. Biz tüzüğümüzde olan yüzde 33'lük kadın kotasını kullanmıyoruz. Şimdi kalkmışız gelecekte böyle yapacağız diyoruz. Ön seçimi kaldırdık. Neymiş halk seçecekmiş. Genellikle ben bağırarak konuşmam. Ben anlaşmadan yanayım. Burayı böyle görünce sinirlendim kusura bakmayın.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NUN ADAY GÖSTERİLMESİ

Ben bir kaç marjinal şey anlatayım. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir siyasal islamcıyı Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday göstermek mi marjinallik yoksa bu adaylığa karşı çıkmak mı marjinallik mi? Biz karşı çıktık! İmza vermeyen 20 milletvekilden birisiyim"